Formule 1 : La grande annonce du patron de Verstappen sur le coronavirus !

Publié le 1 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur les possibles difficultés financières au sein de la F1, Christian Horner, team principal de Red Bull, avoue que les petites écuries pourraient être impactées.

Patience est donc le maître-mot pour les pilotes. La saison de Formule 1 n’a toujours pas débuté, suite à la crise mondiale provoquée par le coronavirus. De nombreux Grand Prix ont déjà été annulés, alors qu'aucune date n'a encore été fixée pour la reprise du nouveau Championnat du monde. Interviewé par la BBC , Christian Horner, patron de Red Bull, écurie de Max Verstappen, se prononce sur la menace du Covid-19.

« Certaines écuries sont plus exposées, mais il est important de protéger la communauté F1 du mieux possible »