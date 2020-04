Formule 1

Formule 1 : Cette annonce inquiétante sur le Grand Prix de Grande-Bretagne !

Publié le 1 avril 2020 à 18h35 par D.M.

Les organisateurs du Grand Prix de Grande-Bretagne, prévu du 17 au 19 juillet, se laissent jusqu’à la fin du mois d’avril avant de prendre une décision quant à la tenue de la course.

Le monde est durement touché par la pandémie de coronavirus. Le nombre de personnes touchées ne cesse d'augmenter et près de la moitié de la planète est confinée chez elle. Plusieurs événements sportifs ont déjà été reportés ou annulés. La saison de Formule 1, notamment, a été impacté et la reprise est fixée pour l'instant prévue au 14 juin prochain à l'occasion du Grand Prix du Canada. Toutefois, les organisateurs du Grand Prix de Grande-Bretagne, prévu du 17 au 19 juillet à Silverstone, pourraient décider d’annuler la course et se laissent jusqu’à fin avril pour prendre une décision.

«La sécurité de nos fans, de nos collègues et de la communauté de la F1 sera notre priorité»