Formule 1

Formule 1 : Cette comparaison osée entre Schumacher et Hamilton !

Publié le 29 mars 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Passé par la Formule 1 dans les années 2000 et 2010, Mark Webber place Lewis Hamilton devant Michael Schumacher, recordman du nombre de titres en F1.

La saison de Formule 1 n’a pas encore débuté, suite au coronavirus, mais les attentes sont nombreuses autour de Lewis Hamilton. La star de Mercedes est en quête d’un septième sacre mondial, qui lui permettrait d'égaler Michael Schumacher. Un véritable objectif aux yeux du Britannique. Via des propos rapportés par Motorsport , Mark Webber, ex-pilote de la discipline-reine de l'automobile (2002-2016), donne sa préférence entre Hamilton et l'Allemand.

« Hamilton est plus complet que Schumacher »