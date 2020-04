Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon s'enflamme pour Lewis Hamilton !

Publié le 4 avril 2020 à 15h35 par A.M.

Pendant un an, Esteban Ocon s'est retrouvé troisième pilote chez Mercedes le temps de retrouver un baquet. Et le pilote français a beaucoup appris aux côtés de Lewis Hamilton.

Après une saison mouvementée chez Force India face à Sergio Pérez, Esteban Ocon s'est retrouvé sans baquet pour 2019. Faisant partie du giron Mercedes, le pilote français, dont les intérêts sont gérés par Toto Wolff, n'a toutefois pas été totalement inactif puisqu'il occupait le rôle de troisième pilote au sein de l'écurie allemande. Une saison de transition qui lui toutefois permis de retrouver un volant puisqu'il s'est engagé avec Renault pour 2020. Mais surtout, il a profité de son expérience chez Mercedes pour côtoyer Lewis Hamilton au plus près. Et Esteban Ocon reconnait qu'il a beaucoup appris aux côtés du sextuple Champion du monde, notamment sur sa façon de gérer sa carrière.

«C’est un grand champion»