Formule 1

Formule 1 : Le message fort d’Esteban Ocon sur Lewis Hamilton !

Publié le 3 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Interrogé sur son passage chez Mercedes, Esteban Ocon, désormais pilote Renault, admet s’être inspiré de Lewis Hamilton.

Contraint de quitter Force India en 2018, pour laisser sa place à Lance Stroll, Esteban Ocon s’est contenté d’une place de troisième pilote chez Mercedes l’an dernier. Le Français a finalement trouvé un baquet avec l'officialisation de son arrivée au sein de Renault. Le Tricolore attend désormais le lancement de la nouvelle saison de Formule 1, et dans un entretien pour Canal+ , le jeune pilote de 23 ans fait passer un message fort concernant Lewis Hamilton, son ancien coéquipier.

« Je me suis inspiré de lui »