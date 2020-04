Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage inquiétant sur la reprise de la saison !

Publié le 2 avril 2020 à 9h35 par D.M. mis à jour le 2 avril 2020 à 9h36

Alors que la saison de Formule 1 est suspendue jusqu’au 14 juin, date du Grand Prix du Canada, Daniel Ricciardo a annoncé qu’une reprise pourrait finalement avoir lieu en juillet.

Prévu initialement le 15 mars, le début de la nouvelle saison de Formule 1 n’a pas eu lieu. Afin d’éviter la propagation du coronavirus, le Grand Prix d’Australie a été annulé et toutes les courses sont suspendues jusqu’au 14 juin, date du Grand Prix du Canada. Mais ce mercredi, les organisateurs du Grand Prix de Grande-Bretagne ont indiqué que la course prévue du 17 au 19 juillet pourrait être annulée et qu’une décision sera prise avant le mois de mai. Ainsi, une reprise en juin semble compromise, comme l’a annoncé Daniel Ricciardo qui table plutôt sur une reprise en juillet. Sans pour autant en être certain.

« Nous prévoyons qu’en juillet nous pourrons peut-être débuter la saison, mais qui le sait vraiment ? »