Formule 1

Formule 1 : Cette révélation d’Esteban Ocon sur le Grand Prix d’Australie !

Publié le 29 mars 2020 à 14h35 par H.G. mis à jour le 29 mars 2020 à 14h36

Seul et unique pilote à porter un masque à Melbourne avant que le Grand Prix d’Australie ne soit annulé, Esteban Ocon a expliqué pourquoi il avait pris de telles précautions.

Esteban Ocon devra encore attendre un moment avant de retrouver les pistes de Formule 1. En effet, si le pilote de 23 ans a retrouvé un baquet chez Renault après une année en tant que troisième pilote de Mercedes, le Français n’a toujours pas pu disputer sa première course avec sa nouvelle écurie en raison de la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a en effet conduit à un retard du coup d’envoi de la compétition reine du sport automobile, avec l'annulation des Grands Prix d’Australie et de Monaco tandis que six autres ont été reportés à des dates ultérieures. A Melbourne, alors que le virus frappait déjà une partie du monde, les pilotes n’étaient pas autorisés par la FIA à s’arrêter pour prendre des photos avec le public et avaient l’interdiction de participer à des séances de signature d’autographe pour limiter les risques de contamination au coronavirus. Mais de son côté, Esteban Ocon avait fait un choix encore plus radical : celui de porter un masque. Deux semaines plus tard, le pilote de Renault est revenu sur son choix en avouant qu’il n’avait pas souhaité prendre le moindre risque au moment de faire son grand retour en Formule 1.

« Je ne voulais rien qui m’empêche de courir à nouveau »