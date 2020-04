Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc ironise sur sa victoire... aux jeux vidéo !

Publié le 7 avril 2020 à 10h35 par T.M.

A défaut de s’affronter sur la piste, certains pilotes ont décidé de se disputer des Grands Prix virtuellement. Vainqueur de la dernière course, Charles Leclerc a évoqué son succès.

A cause du coronavirus, la saison de Formule 1 n’a toujours pas débuté. Les pilotes doivent donc prendre leur mal en patience, eux qui sont aussi confinés. Toutefois, pas question de perdre des sensations. Pour remédier à cela, certains pilotes ont décidé de s’affronter virtuellement. Ce lundi se disputait ainsi le Grand Prix d’Australie et c’est Charles Leclerc, pilote Ferrari, qui a été le plus rapide sur le jeu vidéo. De quoi ravir le Monégasque.

« Incroyablement compliqué »