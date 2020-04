Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Romain Grosjean sur son avenir !

Publié le 6 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

En réponse à la question sur son avenir en Formule 1, Romain Grosjean, pilote Haas, n’exclut pas de rejoindre une grosse écurie.

À bientôt 34 ans, Romain Grosjean débute sa cinquième saison chez Haas. Le Tricolore devra encore attendre avant de commencer ce nouveau Championnat du monde de Formule 1, suite à la crise du coronavirus. Il n'est pas dit que la formation américaine continue dans la discipline-reine de l'automobile après les récents propos de Gene Haas, propriétaire de l'équipe. Via des déclarations rapportés par Motorsport , le natif de Genève interpelle directement Mercedes, Ferrari et Red Bull.

« Être appelé dans une écurie de pointe ? Il ne faut jamais dire jamais »