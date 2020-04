Formule 1

Formule 1 : La mise au point de Valtteri Bottas sur son avenir !

Publié le 5 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

En fin de contrat chez Mercedes au terme de la saison, Valtteri Bottas désire continuer l’aventure au sein de l’écurie allemande.

La saison n’a toujours pas débuté, mais Valtteri Bottas doit se concentrer sur son avenir avec Mercedes. Le Finlandais sera libre de tout engagement à la fin de la saison, et les interrogations sont nombreuses sur la suite de sa carrière dans la discipline-reine de l'automobile. Via des propos rapportés par Motorsport , le coéquipier de Lewis Hamilton explique qu'il compte rester.

« Si je devais décider dès maintenant, ce serait une évidence : je resterais avec cette équipe »