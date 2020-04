Formule 1

Formule 1 : Jacques Villeneuve tire la sonnette d'alarme !

Publié le 3 avril 2020 à 17h35 par La rédaction

Interrogé sur la situation actuelle en Formule 1, Jacques Villeneuve ne cache pas son inquiétude et craint que plusieurs écuries ne survivent pas à cette période.

Même dans un sport où l'argent coule à flot est en danger. Privé de courses depuis le début de saison la Formule 1 traverse effectivement une crise sans précédents face à la pandémie de coronavirus. Si le début de saison est actuellement fixé au 14 juin à Montréal, rien n'est encore sûr pour le moment si ce n'est que deux Grands Prix ont déjà été annulés, à savoir Monaco et Melbourne. Face à cette situation, plusieurs écuries sont en danger, essentiellement celles qui ont les plus petits budgets comme le constate Jacques Villeneuve dans un entretien avec Julien Febreau, journaliste Canal+ .

«Plein d’équipes sont en énorme danger»