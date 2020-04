Formule 1

Formule 1 : Verstappen, grand gagnant du report de la saison ?

Publié le 3 avril 2020 à 14h35 par A.M.

Alors que la saison de Formule 1 pourrait être amputée de plusieurs courses, Nico Rosberg estime que Max Verstappen pourrait bien en profiter pour concurrencer Lewis Hamilton.

Cette saison s'annonce très particulière en Formule 1. En effet, initialement prévu le 15 mars, le début de saison a d'ores et déjà été reporté au mieux au 14 juin à Montréal. Une date encore susceptible de changer compte tenu de l'évolution de la pandémie. Une chose est sûre, deux des 22 Grands Prix ont été annulés à savoir Melbourne et Monaco. Par conséquent, au mieux, la saison comptera 20 rendez-vous, mais Chase Carey, grand patron de la F1 estime plutôt qu'il y aura entre 15 et 18 courses. Une situation qui n'est pas pour déplaire à Nico Rosberg qui espère que la lutte pour le titre sera plus serrée et voit Max Verstappen devenir un sérieux concurrent pour Lewis Hamilton.

Pour Rosberg, Verstappen peut tirer son épingle du jeu