Formule 1

Formule 1 : Cet aveu de Sebastian Vettel sur sa prolongation de contrat !

Publié le 4 avril 2020 à 21h35 par H.G.

Interrogé sur son éventuelle future prolongation de contrat chez Ferrari, Sebastian Vettel a expliqué que le salaire que l'écurie lui fera percevoir était loin d’être le facteur le plus important à ses yeux.

Âgé de 32 ans, Sebastian Vettel se rapproche petit à petit de la fin de sa carrière en Formule 1. Ferrari vit depuis la saison dernière une forme de passation de pouvoir entre le pilote allemand et Charles Leclerc âgé de seulement 22 ans, qui commence à prendre de plus en plus de place au sein de la Scuderia avec laquelle il est engagé jusqu’en 2024. Toutefois, ce n’est pas pour autant que l’écurie italienne souhaite d’ores et déjà tirer un trait sur Sebastian Vettel, dont le contrat prendra fin à l’issue de la saison 2020. Ainsi, Sky Sport annonçait dernièrement que Ferrari aurait proposé une prolongation de contrat à l’Allemand pour une année supplémentaire, mais avec une forte baisse de ses émoluments actuels chiffrés à 33M€ par saison. Un problème de taille pour Sebastian Vettel ? Pas vraiment vu les propos tenus par le quadruple champion du monde, qui a expliqué que la question de l’argent était loin d’être sa priorité.

« Je pense que la chose vraiment importante est que l’on soit heureux »