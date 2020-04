Formule 1

Formule 1 : Le patron de Haas justifie son choix de conserver Grosjean !

Publié le 2 avril 2020 à 15h35 par A.M.

Malgré une saison 2019 catastrophique, Haas a décidé de reconduire le même duo de pilotes composé de Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Un choix que justifie Günther Steiner.

Très ambitieuse après des débuts prometteurs en Formule 1, l'écurie Haas est tombée de haut en 2019. En effet, Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont marqué très peu de points, seulement 28 au total, pour finalement accrocher une neuvième place et avant-dernière place au classement des constructeurs, bien loin des ambitions de l'écurie américaine qui visait la quatrième place en début de saison. Mais au-delà de la déception, c'est l'incompréhension qui a régné puisque personne n'a été capable d'expliquer le manque de performances des monoplaces américaines. Malgré tout, Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont été confirmés pour cette saison. Un choix étonnant que Günther Steiner a justifié.

«Les pilotes n’étaient absolument pas à blâmer pour nos performances en 2019»