Mourinho : L’OM plombé par l’Arabie Saoudite ?

Jean de Teyssière

Jean-Louis Gasset aura donc été le dernier entraîneur de l'OM durant cette saison. Le quatrième, après Marcelino, Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso. Le contrat du septuagénaire se termine en juin et il n'est aucunement question d'une prolongation. L'OM cherche donc un nouvel entraîneur et plusieurs noms sont évoqués, comme celui de José Mourinho, qui pourrait se laisser tenter par l'Arabie saoudite.

Le point commun entre Jorge Sampaoli, Igor Tudor et Marcelino à l'OM ? Ces trois entraîneurs se sont succédé dans cet ordre chaque été et n'ont donc jamais engageé un cycle à moyen terme. Cette absence de stabilité manque cruellement à l'OM qui cherche à lancer un nouveau cycle. Mais avec quel entraîneur ?

L'OM a plusieurs pistes pour son prochain entraîneur

Les noms pour remplacer Jean-Louis Gasset à la tête de l'OM la saison prochaine sont nombreux. La principale piste est évidemment Paulo Fonseca. Comme révélé par le10sport.com le 10 avril dernier, l'actuel entraîneur du LOSC est LA piste numéro 1 pour Pablo Longoria. Mais d'autres noms circulent, comme Habib Beye, Franck Haise, Zinédine Zidane ou encore José Mourinho. Pour l'OM, la piste menant à l'ancien entraîneur de Chelsea pourrait rapidement se compliquer.

Mourinho, la tentation saoudienne ?

Concernant José Mourinho, cette piste semble peu à peu s'éloigner. L'ancien entraîneur de l'AS Rome, sans club depuis son départ de la capitale italienne, pourrait rebondir en Arabie saoudite. Le club d'Al-Qadsiah, dont le propriétaire est l'entreprise d'Aramco, va monter en Saudi Pro League. Les clubs membres du PIF étant les plus dominants en Arabie saoudite, d'Al-Qadsiah voit très grand et aimerait concurrencer les grandes figures du football saoudien. Pour cela, il pourrait alors nommer José Mourinho à leur tête, afin de donner du poids à leur projet. Selon le journaliste anglais Ben Jacobs, l'entraîneur portugais est attendu à Khobar fin mai. L'OM sera vite fixé.