Mercato : Un crack a recalé le PSG !

Alexis Brunet

Le PSG cherche à mettre la main sur les meilleurs jeunes joueurs du monde entier. Le club de la capitale a d'ailleurs récemment recruté Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, deux jeunes Brésiliens. Mais les dirigeants parisiens ont également essayé d'attirer Pedri à Paris. Le milieu de terrain n'a pas souhaité discuter avec le champion de France car il se sent bien à Barcelone.

Le PSG veut recruter un grand milieu de terrain cet été, afin de renforcer qualitativement l'effectif de Luis Enrique. Les noms de Bruno Guimarães et de Joshua Kimmich sont notamment cités. Les deux joueurs pourraient donc débarquer à Paris la saison prochaine, mais cela ne devrait pas être le cas pour Pedri.

Pedri a dit non au PSG

Dans son podcast, le journaliste spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano a révélé que le PSG a plusieurs fois tenté de recruter Pedri. Mais le milieu de terrain n'a pas souhaité disputer avec le club de la capitale et il a décidé de rester fidèle au Barça. « Je me suis renseigné et il n'y a absolument rien entre Liverpool et Pedri. Il n'y a rien du tout entre Pedri et un autre club. Pedri a toujours voulu rester à Barcelone. Pedri n'a pas voulu discuter avec le Paris Saint-Germain au cours des dernières années, alors qu'ils étaient intéressés à l'apprécier, sans jamais entamer de négociations concrètes. C'est aussi parce que le joueur ne veut pas quitter le Barça. Il est plus qu'heureux au Barça, c'est pourquoi il faut se concentrer là-dessus. »

Pedri pourrait signer un nouveau contrat au Barça