Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc donne de ses nouvelles pendant le confinement !

Publié le 5 avril 2020 à 12h35 par H.G.

Confiné comme tous les autres pilotes de Formule 1 en attendant que la pandémie de Covid-19 soit réglée, Charles Leclerc a donné de ses nouvelles et a expliqué la vie quotidienne qu’il mène depuis son domicile.

Alors que la saison 2020 de Formule 1 devait débuter le 15 mars dernier à l'occasion du Grand Prix d'Australie, son coup d’envoi a été reporté à une date pour l’heure indéterminée en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Les pilotes des différentes écuries doivent ainsi prendre leur mal en patience en attendant que le championnat du monde de la compétition reine du sport automobile puisse débuter. En attendant, comme plus de trois milliards de personnes dans le monde, ceux-ci sont confinés à leur domicile en attendant que la crise soit résolue. Leur vie a donc radicalement changé et à l’occasion d’un live sur son compte Instagram, Charles Leclerc a donné de ses nouvelles en expliquant comment il occupait ses journées à Monaco ces dernières semaines. Et le pilote de 23 ans de Ferrari n’espère qu’une seule chose : que le confinement porte ses fruits afin que la saison de Formule 1 puisse enfin commencer.

« Je reste aussi près que possible de la maison et c’est comme ça »