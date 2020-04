Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Ferrari… Cette sortie forte sur l’avenir de Vettel !

Publié le 8 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Pedro de la Rosa, ancien pilote de Formule 1, estime que Sebastian Vettel quittera Ferrari si Charles Leclerc le bat à nouveau cette saison.

Sebastian Vettel ne s’attendait pas une dernière saison aussi compliquée. Vainqueur à une seule reprise en 2019 (Singapour), l’Allemand a donc assisté à la montée en puissance de Charles Leclerc, son nouveau coéquipier au sein de l’écurie italienne. Sous contrat jusqu’au terme de ce nouveau Championnat du monde de F1, le pilote de 32 ans pourrait donc trouver une nouvelle équipe l'an prochain ou tout simplement prendre sa retraite. Des hypothèses évoquées par Pedro de la Rosa, passé par la discipline-reine de l'automobile, via des propos relayés par Motorsport .

«Si Leclerc le bat, il sera le premier à accepter sa responsabilité et rejoindre une autre écurie»