Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff en rajoute une couche pour son avenir !

Publié le 8 avril 2020 à 10h35 par H.G.

Alors que plusieurs rumeurs persistantes ont fait dernièrement état d’un départ de Toto Wolff de Mercedes pour rejoindre Aston Martin F1 en 2021, le patron de Mercedes a assuré qu’il n’était pas question pour lui de quitter son écurie.

Si la saison de Formule 1 n’a toujours pas débuté à cause de la pandémie de Covid-19, la vie ne s’est pour autant pas arrêtée dans les coulisses de la compétition reine du sport automobile. Et les dernières rumeurs en date concernent l’avenir de Toto Wolff, le patron de Mercedes Motorsport dont le contrat expirera en 2020. Proche de Lawrence Stroll, l’ancien pilote de 48 ans a dernièrement été annoncé sur le départ pour le rejoindre chez Racing Point dont il est président, qui deviendra Aston Martin F1 en 2021. Mais face à ces rumeurs persistantes, Toto Wolff a décidé de sortir du silence et a tenu à démentir tout départ de l’écurie de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas dans un avenir proche.

« Rien ne changera à court terme »