Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff évoque son avenir chez Mercedes !

Publié le 6 avril 2020 à 14h35 par A.M. mis à jour le 6 avril 2020 à 14h38

Sous contrat chez Mercedes jusqu'à la fin de la saison 2020, comme Lewis Hamilton, Toto Wolff a évoqué son avenir et tord le cou à certaines rumeurs.

Bien que la saison 2020 n'ait pas débuté, les rumeurs vont bon train concernant l'avenir des pilotes, mais également des patrons d'écuries. Ainsi, Toto Wolff fait beaucoup parler de lui ces derniers jours puisque son contrat chez Mercedes arrive à son terme à l'issue de la saison 2020. Et la possibilité d'un départ prend de l'ampleur puisqu'il serait en froid avec le PDG de Daimler-Benz, Ola Källenius. Toutefois, Toto Wolff a tenu à calmer ces rumeurs et assure qu'un départ n'est pas nécessairement à l'ordre du jour.

«Nous sommes en discussions sur ce que nous voulons faire ensemble»