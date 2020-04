Formule 1

Formule 1 : Le patron de Ferrari donne des nouvelles de Leclerc et Vettel !

Publié le 11 avril 2020 à 19h35 par H.G. mis à jour le 11 avril 2020 à 19h40

Alors que le monde de la Formule 1 sera à l’arrêt jusqu’à tant que la crise sanitaire du Covid-19 soit résolue, Mattia Binotto a expliqué qu’il entretenait quotidiennement le contact avec les deux pilotes de Ferrari.

Le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 devait être donné le 15 mars dernier à l’occasion du Grand Prix d’Australie, mais il n’en a finalement rien été. La faute à la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement et qui a paralysé l’immense majorité des disciplines sportives, y compris la compétition reine du sport automobile. Ainsi, neuf courses ont déjà été annulées ou reportées tandis que la saison ne débutera pas au moins avant le 28 juin au Grand Prix de France si la situation sanitaire le permet. En attendant, les pilotes sont confinés à leur domicile et passent le temps comme ils le peuvent. De son côté, Mattia Binotto, le directeur de la gestion sportive de Ferrari, a confié qu’il prenait quotidiennement des nouvelles de Charles Leclerc et de Sebastian Vettel afin de s’assurer que tout se passe bien pour eux, tout en profitant pour donner des nouvelles des deux pilotes de la Scuderia en ces temps difficiles.

« Ils s’entraînent et font en sorte de rester affûtés »