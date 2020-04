Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 13 avril 2020 à 22h35 par H.G.

Alors qu’il sera en fin de contrat chez Ferrari à l’issue de la saison, Sebastien Vettel ferait bien de ne pas prolonger son contrat avec la Scuderia. C’est du moins l’avis de Bernie Ecclestone, selon lequel l’Allemand n’est pas jugé à sa juste valeur au sein de l’écurie italienne.

Sebastian Vettel a connu une saison 2019 des plus délicates avec Ferrari. Le pilote allemand n’a connu qu’une seule éclaircie dans l’année lorsqu’il a remporté le Grand Prix de Singapour, bien aidé par la stratégie de la Scuderia ce jour là. Le reste du temps, le quadruple champion du monde a semblé au plus bas de sa confiance, en commettant de nombreuses erreurs et en ne parvenant pas à répondre aux attentes placées en lui. Figurant pourtant parmi les pilotes les plus expérimentés du circuit, l’Allemand est passé à côté de sa saison, au contraire de Charles Leclerc, pourtant officiellement le pilote numéro 2 de Ferrari. Toutefois, aux yeux de Bernie Ecclestone, les performances manquées de Sebastian Vettel ne seraient pas uniquement de sa faute, mais plutôt de la gestion que la Scuderia a eu à son égard. Le Britannique considère même que le pilote de 32 ans est sous-côté et estime qu’il pourrait être bien inspiré de quitter Ferrari au terme de son contrat en fin de saison.

« Je soupçonne aussi qu’il n’a pas obtenu le soutien dont il avait besoin de la part de Binotto »