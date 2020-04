Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Lewis Hamilton sur le confinement !

Publié le 13 avril 2020 à 9h35 par A.M.

Plus discret depuis le début de la pandémie de Covid-19, Lewis Hamilton n'en oublie pas pour autant ses fans et leur adresse un message par le biais d'une publication sur Instagram.

Comme tout le monde, Lewis Hamilton attend sagement le début de la saison de Formule 1, lui qui cherchera à égaler les sept titres mondiaux de Michael Schumacher. Toutefois, la pandémie de Covid-19 en a décidé autrement, reportant le début de la saison. En attendant, le pilote Mercedes se maintient en forme pendant le confinement imposé dans plusieurs pays européens. Sur Instagram , Lewis Hamilton envoie d'ailleurs un message à ses fans, leur rappelant qu'il ne les oublie pas.

«Je vous envoie de la positivité de loin»