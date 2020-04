Formule 1

Formule 1 : Ce message fort sur la supériorité de Lewis Hamilton !

Publié le 10 avril 2020 à 22h35 par D.M.

Sextuple champion du monde, Lewis Hamilton pourrait remporter un septième titre de champion du monde si la saison venait à reprendre. Pour l’ancien patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone, le pilote britannique est au-dessus de tous ses concurrents.

La saison 2020 de Formule 1 aura-t-elle lieu ? La question mérite d’être posée alors que l'épidémie de coronavirus continue de se développer dans le monde. Alors qu’une reprise avait été prévue pour le 14 juin prochain à l’occasion du Grand Prix du Canada, les organisateurs ont pris la décision d’annuler la course afin d’éviter la propagation du virus. Une reprise est désormais fixée au 28 juin pour le Grand Prix de France. L’incertitude règne sur la suite de la saison, mais la supériorité de Lewis Hamilton, elle, reste incontestable aux yeux de nombreux observateurs. Ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone a indiqué, que peu importe le format de cette saison, le pilote britannique fait office de grandissime favori.

« Même s’il s’agit d’un championnat raccourci, il le gagnerait aussi »