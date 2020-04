Formule 1

Formule 1 : Ce constat amer de Lewis Hamilton sur le monde de la F1 !

Publié le 12 avril 2020 à 19h35 par H.G.

Lewis Hamilton regrette que la Formule 1 soit devenue un sport où l’argent a pris une place prépondérante et aimerait que la discipline s’ouvre davantage à ceux qui ne disposent pas d'énormément de moyens financiers.

Désormais âgé de 35 ans, Lewis Hamilton a marqué l’histoire de la Formule 1 en remportant six titres de Champion du monde, un avec McLaren et les cinq autres avec Mercedes. Cependant, en dépit de sa carrière qui fut couronnée de succès, le Britannique considère que la compétition reine du sport automobile a encore de nombreux points sur lesquels elle doit s’améliorer, et notamment son accessibilité aux personnes défavorisées. On le sait, la Formule 1 est un sport qui nécessite de nombreux moyens financiers, et cela dès le début de la carrière des pilotes quand ils se lancent dans le karting étant jeunes. Une défaillance que Lewis Hamilton pointe du doigt en estimant que le sport automobile gagnerait à s’ouvrir davantage et éviter de ne donner une place qu’aux plus privilégiés à l’avenir.

« Ce sport devrait être ouvert aux familles de la classe ouvrière »