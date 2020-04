Formule 1

Formule 1 : La proposition surprenante de Nico Rosberg pour sauver la saison !

Publié le 12 avril 2020 à 14h35 par A.M.

Alors qu'il est impossible de prévoir quand et où commencera la saison 2020 de Formule 1, ni quand elle se terminera, Nico Rosberg suggère de disputer deux courses dans le même week-end.

« Il faudrait organiser des week-ends sur deux jours et non pas sur trois. J’aimerais essayer ce format . » A l'image de Daniel Ricciardo qui préconise de raccourcir les week-ends de course, chacun y va de sa proposition afin de sauver la saison de Formule 1 qui sera déjà amputée de deux Grands Prix, en Australie et à Monaco. Pour le moment, le début de saison est prévu au Canada le 14 juin, mais rien ne garantit que ce Grand Prix pourrait avoir lieu dans les temps, le Covid-19 gagnant du terrain en Amérique du Nord. Par conséquent, c'est un véritable casse-tête que vont devoir résoudre les organisateurs afin de proposer un calendrier cohérent. Nico Rosberg quant à lui à une autre idée afin que la saison aille à son terme. Disputer deux courses le même week-end !

«J’envisagerais la tenue de deux courses lors d’un même week-end»