Formule 1 : Lewis Hamilton déclare sa flamme à la course automobile !

Publié le 12 avril 2020 à 21h35 par H.G.

Alors qu’il se rapproche petit à petit de la fin de sa carrière en Formule 1, Lewis Hamilton s'est livré sur sa passion pour la course automobile qui l’anime depuis sa plus tendre enfance.

Bien qu’il soit toujours en activité, nous pouvons d’ores et déjà dire que Lewis Hamilton a marqué l’histoire de la Formule 1. Le Britannique de 35 ans a en effet été couronné Champion du monde à six reprises, une première fois chez McLaren puis cinq fois avec Mercedes, et il n’est désormais plus qu’à une seule unité du record en la matière détenu par Michael Schumacher. Un record qu’il pourrait bien aller chercher cette saison quand celle-ci reprendra enfin lorsque la crise sanitaire du Covid-19 sera réglée tant sa domination avec sa Flèche d’Argent ne souffre aucune contestation. Et si la carrière de Lewis Hamilton a été autant couronnée de succès, c’est parce que la flamme de la passion qu’il ressent pour la course automobile ne s’est jamais éteinte au fil des années, comme il l’a lui-même confié dernièrement dans des propos rapportés par NextGen-Auto.com .

« Cette passion n’a pas du tout diminué »