Formule 1

Formule 1 : Binotto revient sur la victoire de Leclerc !

Publié le 12 avril 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 12 avril 2020 à 12h38

Au cœur d'une saison plus que délicate, Ferrari a connu un bel été qui a sauvé sa saison grâce notamment à la victoire de Charles Leclerc à Monza. Un grand moment sur lequel est revenu Mattia Binotto.

Malgré des essais hivernaux de grandes qualités, Ferrari n'a pas réussi à confirmer en course. Après un début de saison plus que poussif qui a notamment vu Charles Leclerc concurrencer sérieusement Sebastian Vellel au point de pousser la Scuderia à utiliser des consignes d'équipes, il a fallu attendre l'été pour voir la couleur rouge sur la plus haute marche du podium. Et de quelle manière ! Après une victoire à Spa-Francorchamps, Charles Leclerc se présente à Monza surmotivé et parvient à faire gagner une Ferrari en Italie pour la première fois depuis 2010 et la victoire de Fernando Alonso. Un grand moment sur lequel est revenu Mattia Binotto.

«Monza est Monza»