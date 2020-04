Formule 1

Formule 1 : Vers un début de saison 2020 en Autriche ? La réponse !

Publié le 17 avril 2020 à 16h35 par H.G.

Alors que la saison de Formule 1 n’a toujours pas pu débuter du fait de la pandémie de Covid-19, Helmut Marko s’est dit optimiste quant à la possibilité de commencer le championnat du monde lors d’un Grand Prix d’Autriche à huis clos.

La pandémie de Covid-19 a fait du monde du sport une victime collatérale, et cette affirmation est tout particulièrement vraie pour la Formule 1. La saison 2020 de la compétition reine du sport automobile devait débuter à l’occasion du Grand Prix d’Australie le 15 mars dernier, mais celui-ci a été annulé en raison de la propagation rapide du coronavirus dans le monde. S’en sont suivis sept reports de courses, ainsi que l’annulation du Grand Prix de Monaco. Et si l’hypothèse de débuter le championnat du monde à l’occasion du Grand Prix de France le 28 juin a un temps été avancée, la tenue de celui-ci est incertaine et ses organisateurs communiqueront dans les prochains jours sur le sujet. Ainsi, une nouvelle date se dégage maintenant : celle du 5 juillet à l’occasion du Grand Prix d’Autriche, où le gouvernement est favorable à l’idée de disputer la course à huis clos. Le circuit de Spielberg appartient à Red Bull, et selon Helmut Marko, le responsable du programme de détection de jeunes pilotes de l’écurie, il est tout à fait envisageable que la course puisse se dérouler à cette date sans spectateurs pour que la saison 2020 de Formule 1 puisse enfin débuter.

« La tendance est positive »