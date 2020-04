Formule 1

Formule 1 : Ces précisions sur la saison 2020 de Formule 1 !

Publié le 16 avril 2020 à 16h35 par H.G.

Alors que la saison 2020 n’a toujours pas pu débuter du fait de la pandémie de Covid-19, la Formule 1 a réaffirmé sa détermination quant à sa volonté de bien organiser la saison, bien que celle-ci verra ses dates décalées.

Quand est-ce que la saison de Formule 1 pourra-t-elle enfin débuter ? Cette question trotte dans la tête de tous les fans de la compétition reine du sport automobile depuis que la crise sanitaire du Covid-19 a conduit à l’annulation de la première course de la saison, le Grand Prix d’Australie, le 15 mars dernier. Depuis, sept courses ont été annulées tandis que le Grand Prix de Monaco a été à son tour annulé. La saison ne commencera donc pas avant le Grand Prix de France prévu le 28 juin au minimum, dont la tenue est désormais incertaine au regard des annonces d’Emmanuel Macron lundi dernier. Et si une décision quant à cette course sera communiquée dans les prochains jours, la Formule 1 a réaffirmé de son côté sa volonté d’organiser le championnat du monde cette année, comme elle l’a signifié dans un communiqué publié ce jeudi sur son site internet.

« Notre intention est de commencer la saison 2020 à un moment donné cet été »