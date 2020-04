Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo compare Charles Leclerc à Jules Bianchi !

Publié le 16 avril 2020 à 12h35 par H.G. mis à jour le 16 avril 2020 à 12h38

Alors que Charles Leclerc a confirmé les promesses placées en lui lors de sa première saison chez Ferrari, Daniel Ricciardo ne peut pas s’empêcher d’avoir une pensée pour Jules Bianchi en voyant le parcours du Monégasque.

Arrivé chez Ferrari pour la saison 2019 en provenance de Sauber, Charles Leclerc a connu une première année faite de hauts et de bas au sein de la Scuderia . Cependant, à l’heure de tirer le bilan, celui-ci tend davantage vers le positif après une année délicate pour l’écurie italienne. Le pilote de 22 ans a en effet connu ses deux premières victoires en course au Grand Prix de Belgique et au Grand Prix d’Italie. Preuve de la confiance de Ferrari à son égard, la Scuderia a même choisi de prolonger le contrat de Charles Leclerc jusqu’en 2024 en triplant son salaire. Mais si Daniel Ricciardo est admiratif du parcours réalisé par le natif de Monte-Carlo, le pilote de Renault ne peut pas s’empêcher d’avoir une pensée émue pour Jules Bianchi, décédé en 2015 des suites de son tragique accident survenu à Suzuka en 2014 et qui était appelé à embrasser le même parcours que celui suivi par Charles Leclerc de nos jours.

« Leclerc c’est Bianchi en version différée »