Formule 1

Formule 1 : Ces précisions lâchées par Sebastian Vettel sur son avenir !

Publié le 17 avril 2020 à 11h35 par H.G.

Alors qu’il sera en fin de contrat chez Ferrari à l’issue de la saison 2020, Sebastian Vettel a confié que son avenir sera connu de tous avant que la première course de l’année ait lieu.

Après une saison 2019 des plus délicates avec une seule éclaircie connue lors de sa victoire au Grand Prix de Singapour, Sebastian Vettel espérait repartir du bon pied en 2020. Seulement voilà, la pandémie de Covid-19 en a décidé autrement et a conduit à ce que le coup d’envoi de la saison soit reporté à une date pour l’heure inconnue. Après le report ou l’annulation de neuf courses, la saison ne débutera pas avant le 28 juin prochain au minimum à l’occasion du Grand Prix de France, dont la tenue est pour l’heure incertaine. Face à cette situation, si l’agitation n’a pas lieu sur les circuits, elle a le mérite d’avoir lieu en coulisse quant à l’avenir de certains pilotes dont fait partie Sebastian Vettel. En fin de contrat avec Ferrari au terme de la saison, le pilote allemand de 32 ans a confirmé les derniers bruits selon lesquels il est actuellement en négociation dans l’optique d’une éventuelle prolongation de contrat au sein de la Scuderia . Et Sebastian Vettel l’annonce : son avenir sera éclairci avant que la première course de la saison 2020 ait lieu en juin ou en juillet prochain.

« Il y a une grande chance en effet d’avoir une décision avant même cette première course »