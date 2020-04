Formule 1

Formule 1 : Les aveux de Sebastian Vettel sur la reprise de la compétition !

Publié le 17 avril 2020 à 18h35 par H.G.

Alors que l’incertitude plane autour de la date du début de la saison 2020 de Formule 1, Sebastian Vettel n’a pas caché qu’il n’avait aucune visibilité sur la situation bien qu'il espère pouvoir être en mesure de concourir de nouveau le plus rapidement possible.

Le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 devait être donné le 15 mars dernier à l’occasion du Grand Prix d’Australie, mais la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 en a décidé autrement. La course australienne a été annulée par ses organisateurs, avant que sept Grands Prix soient reportés à des dates ultérieures et que le Grand Prix de Monaco finisse à son tour par être annulé. Et si la date de début de saison qui se dégageait était celle du 28 juin à l’occasion du Grand Prix de France, la tenue de celui-ci est désormais fortement menacée depuis les annonces d’Emmanuel Macron lundi dernier. Par conséquent, la saison pourrait ne pas débuter avant au moins le 5 juillet lors d’un Grand Prix d’Autriche à huis clos, bien qu’il n’y ait toujours aucune certitude à ce sujet. Pendant ce temps, les pilotes des dix écuries engagées en Formule 1 n’ont d’autre choix que de prendre leur mal en patience en étant confinés à leur domicile. C’est le cas de Sebastian Vettel, qui juge non sans tristesse qu’il est pour l’heure très difficile de savoir à quelle date les championnats du monde pourront débuter. Et si pilote de Ferrari quadruple champion du monde a hâte de pouvoir remonter dans sa voiture bien que les conditions seront inhabituelles, il estime malgré tout qu’il risque de falloir attendre encore un moment avant que cela puisse se réaliser.

« La meilleure prescription sera d’être patient »