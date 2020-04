Formule 1

Formule 1 : Le message lourd de sens de Ferrari à Vettel !

Publié le 13 avril 2020 à 18h35 par La rédaction

Directeur de la gestion sportive de Ferrari, Mattia Binotto est revenu le cas Sebastian Vettel. Le pilote allemand voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison, mais sa motivation est saluée.

Le départ de la nouvelle saison de Formule 1 a été retardé. La faute à la pandémie de coronavirus qui touche l’ensemble des pays. Nul ne sait à quelle date commencera la saison, même si une reprise est espérée à l’occasion du Grand Prix de France le 28 juin. Une situation inédite pour les coureurs qui doivent s’armer de patience. Directeur de la gestion sportive de Ferrari, Mattia Binotto a donné des nouvelles de Sebastian Vettel. Alors que le pilote allemand voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison, le patron de la Scuderia a souligné la motivation du quadruple champion du monde de Formule 1.

« Chez Ferrari, on apprécie Vettel »