Formule 1

Formule 1 : Vettel a hâte de reprendre la saison de F1 !

Publié le 20 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Interrogé sur cette période de confinement, Sebastian Vettel avoue que le volant de sa Ferrari lui manque.

Il faut s’armer de patience afin d’assister au lancement de cette nouvelle saison de Formule 1. Plusieurs Grands Prix ont déjà été annulés, et cette année 2020 sera forcément particulière pour la discipline-reine de l’automobile. Un huis clos pourrait être décrété par les hautes instances de la F1, et dans des déclarations relayées par Nextgen-Auto , Sebastian Vettel, pilote de la Scuderia Ferrari, trépigne d'impatience avant de retrouver sa monoplace.

« La voiture me manque »