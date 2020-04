Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Renault sur l’entente entre Ocon et Ricciardo !

Publié le 19 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Patron de Renault, Cyril Abiteboul se confie sans détour sur la relation entre Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, son nouveau pilote.

À la recherche du successeur de Niko Hülkenberg au terme de la saison, Renault avait pris ses dispositions en engageant Esteban Ocon. Le Français retrouve donc un baquet après une année blanche chez Mercedes. Le natif d’Évreux doit également se faire une place auprès de Daniel Ricciardo, et via des propos rapportés par Motorsport , Cyril Abiteboul, patron de l’écurie tricolore, évoque le relation entre ses deux pilotes.

« Ricciardo et Ocon ? J’ai senti des choses très saines »