Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Vettel sur la saison !

Publié le 20 avril 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 20 avril 2020 à 11h36

La saison 2020 de Formule 1 a déjà été amputée de nombreuses courses. Malgré cela, Sebastian Vettel pense que cela n’enlèvera pas de prestige à la compétition.

A l’image des autres compétitions sportives, la Formule 1 a vu son calendrier être modifié en raison de la crise sanitaire que traverse le monde. La saison n’a toujours pas débuté et de nombreuses courses ont été annulées par les organisateurs. Une reprise est espérée pour le 28 juin à l’occasion du Grand Prix de France, mais nul ne connait avec certitude la date de reprise. Alors que le titre de champion du monde pourrait se jouer sur quelques courses, Sebastian Vettel estime que cela n’aura aucun impact sur le prestige de la compétition.

« Une saison reste une saison »