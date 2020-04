Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc s’attriste d’un éventuel huis clos pour la F1 !

Alors que le début de saison a de grandes chances de se tenir à huis clos, Charles Leclerc n’a pas manqué de confier qu’il était triste que cette situation se produise, bien qu’il s’agisse de la meilleure décision à prendre pour la Formule 1.

Le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 devait à l’origine être donné le 15 mars dernier lors du Grand Prix d’Australie, mais il devrait finalement se produire début juillet à l’occasion du Grand Prix d’Autriche. En effet, la compétition reine du sport automobile a été l’une des victimes collatérales de la pandémie du Covid-19, celle-ci avant conduit au report ou à l’annulation de neuf courses au total, tandis que la tenue du Grand Prix de France est des plus incertaines pour l’heure après les annonces d’Emmanuel Macron lundi dernier. Par conséquent, le championnat du monde pourrait débuter sur le circuit de Spielberg le 5 juillet, mais la course autrichienne se tiendra très certainement à huis clos vu le contexte sanitaire. Une décision que Charles Leclerc comprend entièrement mais qu’il ne manque pas de regretter, le pilote de Ferrari considérant que le soutien des fans est habituellement primordial pour les pilotes.

« Ce sera mieux pour la F1 même s’il n’y a pas de fans »