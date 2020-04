Formule 1

Formule 1 : Ces précisions sur la reprise de la saison de F1 !

Publié le 21 avril 2020 à 18h35 par H.G.

Alors que la saison de Formule 1 ne devrait pas reprendre avant le début du mois de juillet, Jean Todt a donné des indications sur la manière dont le championnat du monde pourra reprendre lorsque les conditions sanitaires le permettront.

A l’image de nombreuses compétitions sportives, la Formule 1 a été l’une des victimes collatérales de la pandémie de Covid-19. Le coup d’envoi de sa saison 2020, qui devait être donné à l’occasion du Grand Prix d’Australie le 15 mars dernier, a été décalé à une date indéterminée. Depuis, le Grand Prix de Monaco a été annulé tandis que sept autres courses ont été reportées. De son côté, le Grand Prix de France qui doit avoir lieu le 28 juin voit sa tenue être des plus incertaines, chose qui devrait conduire à voir le championnat du monde ne débuter que le 5 juillet à l’occasion du Grand Prix d’Autriche, à huis clos. En attendant cette date qui doit encore être confirmée, la FIA présidée par Jean Todt travaille sur les contours de cette saison 2020. Et interrogé sur la future reprise de la compétition reine du sport automobile, ce dernier a expliqué que le scénario envisagé était pour l’heure bien celui d’un début saison en juillet, à huis clos, tout en précisant qu’il travaillait sur un nouveau calendrier afin que la saison à la forme particulière vu le contexte actuel se termine du mieux possible.

« J’espère que nous arriverons à courir de 15 à 18 Grands Prix sur les 20 qui restent à disputer »