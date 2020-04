Formule 1

Formule 1 : Gasly ne ferme pas la porte à Renault !

Publié le 22 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

L’idée de rejoindre Renault ne déplaît pas à Pierre Gasly qui est pour l'heure, sous contrat avec l’écurie Red Bull.

Pierre Gasly se rappellera longtemps de sa saison 2019 en Formule 1. Au volant de sa Toro Rosso, le pilote français a obtenu le premier podium de sa carrière en novembre dernier à l’occasion du Grand Prix du Brésil. Pierre Gasly comptait s’appuyer sur ce podium pour gravir les échelons en Formule 1, mais la crise sanitaire en a, pour l'instant, décidé autrement. Interrogé sur son avenir, le pilote se concentre sur son aventure avec Red Bull, mais n'exclut pas de rejoindre à l'avenir l'écurie Renault à l’instar de son compatriote Esteban Ocon.

« En étant Français, ce serait excitant d’être dans une écurie française »