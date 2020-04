Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly dévoile les coulisses de son confinement !

Publié le 16 avril 2020 à 18h35 par H.G.

Confiné à Dubaï depuis l’annulation du Grand Prix d’Australie, Pierre Gasly a expliqué comment il s’entraînait depuis la suspension de la saison de Formule 1 afin de se maintenir en forme.

La saison 2020 de la compétition reine du sport automobile devait débuter le 15 mars dernier lors du Grand Prix d’Australie, mais il n’en a finalement rien été en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Celle-ci a en effet conduit à l’annulation de la course, tandis que sept autres ont ensuite été reportées tandis que le Grand Prix de Monaco a été purement et simplement annulé. La saison ne débutera donc pas avant au moins le Grand Prix de France le 28 juin, dont la tenue est pour l’heure incertaine. Ainsi, pendant ce temps, les pilotes des dix écuries de Formule 1 sont confinés à leur domicile à l’instar d’une grande partie du monde en attendant que la crise du coronavirus soit résolue. Ces derniers doivent prendre leur mal en patience et s’entrainer pour être en forme au moment où le championnat du monde pourra enfin débuter. Pour sa part, Pierre Gasly se trouve à Dubaï depuis l’annulation de la course australienne et s’entraine quotidiennement en suivant un régime alimentaire stricte, comme il l’a expliqué dans un chat vidéo diffusé sur le site d’AlphaTauri, son écurie.

« Vivement la reprise quand même ! »