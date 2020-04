Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly valide les Grands Prix à huis clos !

Publié le 22 avril 2020 à 13h35 par T.M.

A cause du coronavirus, le début de la saison de Formule 1 pourrait se faire à huis clos. Une idée validée par Pierre Gasly.

Le 15 mars dernier, la saison de Formule 1 aurait dû reprendre. Toutefois, avec le coronavirus, la discipline reine de l’automobile est actuellement à l’arrêt et personne ne sait pour le moment quand la saison débutera. Actuellement, le premier Grand Prix de la saison est celui de France, le 28 juin prochain mais celui-ci pourrait aussi être décalé et c’est finalement en Autriche que la Formule 1 pourrait reprendre avec un Grand Prix à huis clos. Une idée qui divise, mais malgré l’absence de fans, Pierre Gasly est pour.

« Si c’est la solution la plus safe... »