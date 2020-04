Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly reste optimiste avant la reprise de la saison !

Publié le 24 avril 2020 à 12h35 par H.G.

Alors que la saison 2020 de Formule 1 pourrait débuter seulement le 5 juillet à l’occasion du Grand Prix d’Autriche, Pierre Gasly a confié qu’il s’efforçait de rester positif en attendant d’enfin reprendre la compétition.

Si la saison 2020 de Formule 1 devait initialement débuter le 15 mars dernier à l’occasion du Grand Prix d’Australie, celui-ci a été annulé en raison de la pandémie du Covid-19 qui ne cessait de se propager à l’époque. Depuis, sept courses ont été reportées tandis que le Grand Prix de Monaco a été annulé. Plus encore, alors qu’il était annoncé que le championnat du monde pourrait commencer le 28 juin à l’occasion du Grand Prix de France, la tenue de ce dernier est incertaine, chose qui pourrait conduire la saison 2020 à débuter seulement le 5 juillet lors d’un Grand Prix d’Autriche à huis clos. Néanmoins, pour l’heure, aucune date n’est officiellement fixée, une situation frustrante pour les vingt pilotes qui devaient concourir cette année et qui se retrouvent confinés en attendant que la situation sanitaire s’améliore. Pour autant, pas question pour Pierre Gasly de se démoraliser. Le pilote français d’AlphaTauri a en effet confié qu’il fait son possible pour rester positif avant d’avoir des nouvelles quant à la suite de la saison, tout en apportant des précisions sur la préparation physique qu'il suit afin de se maintenir en forme.

« J’espère qu’on va avoir l’occasion d’y retourner parce que j’ai envie de courir »