Formule 1

Formule 1 : Le frère de Michael Schumacher fait une annonce sur l’avenir de Vettel chez Ferrari !

Publié le 23 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Ralf Schumacher, frère de Michael, estime que Sebastian Vettel paraphera un nouveau bail d’une saison au sein de la Scuderia Ferrari.

Alors que cette nouvelle saison de Formule 1 n’a pas encore débuté, les interrogations sont déjà nombreuses sur l’avenir de Sebastian Vettel chez Ferrari. L’Allemand arrivera au terme de son contrat à l'issue de ce nouveau Championnat du monde de Formule 1. Mais Ralf Schumacher a une idée derrière la tête concernant le futur de son compatriote. Via des propos relayés par Nextgen-Auto ce jeudi, l’ancien pilote et frère de Michael, assure que Vettel continuera l’aventure avec le Scuderia.

«Si Vettel reste un an, il sera en de bonnes mains»