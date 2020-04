Formule 1

Formule 1 : Le bel hommage de Charles Leclerc à Jules Bianchi !

Publié le 24 avril 2020 à 10h35 par H.G.

Auteur d’une bonne première saison chez Ferrari, Charles Leclerc n’a pas manqué de livrer un vibrant hommage à son ami Jules Bianchi, tragiquement décédé en 2015, qui aurait été capable de réaliser bien plus de choses que lui au sein de la Scuderia à ses yeux.

S’il a connu des moments délicats au cours de sa première saison chez Ferrari, Charles Leclerc a malgré tout pu vivre ses premières victoires en Formule 1. Arrivé en tête au Grand Prix de Belgique et au Grand Prix d’Italie, le Monégasque de 22 ans a réussi à se hisser en quatrième position du classement du championnat du monde devant Sebastian Vettel, son coéquipier et pourtant le pilote numéro un officiellement au sein de la Scuderia . Cependant, bien qu’il connaisse ses premiers succès, Charles Leclerc n’oublie pas d’où il vient et surtout pas sa jeunesse lors de laquelle il a côtoyé de près Jules Bianchi. Passé comme Charles Leclerc par la Ferrari Driver Academy et le GP2, celui-ci était promis à prendre un jour un baquet chez Ferrari. Malheureusement, son tragique accident survenu lors du Grand Prix du Japon en 2014, qui lui a coûté la vie en 2015 après un comas de plus de neuf mois, en a décidé autrement. Un épisode qui a profondément marqué Charles Leclerc, selon lequel son ami d’enfance avait toutes les qualités pour réaliser de grandes choses en Formule 1 alors que la similarité de leurs parcours a souvent été mise en avant.

« Je suis certain qu’il aurait montré bien plus que ce que je montre »