Formule 1 : Binotto ouvre la porte à un départ de Ferrari !

Publié le 23 avril 2020 à 12h35 par La rédaction

Patron de l’écurie Ferrari, Mattia Binotto a menacé de quitter la Formule 1 si le plafond budgétaire venait à être abaissé.

La crise du coronavirus n’épargne pas le monde de la Formule 1. Alors que le coup d’envoi était prévu en mars dernier, la saison n’a toujours pas débuté. Les organisateurs annulent les courses et nul ne connaît avec certitude la date de reprise. Une situation catastrophique qui place les acteurs de la Formule 1 dans le dur notamment au niveau financier. Afin de limiter l’impact de cette crise sanitaire, la FIA, en accord avec les écuries, pourrait baisser le plafond budgétaire, qui avait été fixé à 154M€. Ainsi, il pourrait finalement passer à 135M€ en 2021 puis à 120M€ en 2022. Une solution qui ne plait pas au patron de l’écurie Ferrari Mattia Binotto qui menace de quitter la Formule 1 si cette mesure entre en vigueur.

« Nous ne voudrions pas être obligés de chercher d'autres options pour déployer notre ADN de course »