Tennis : Nadal fait une incroyable sortie sur sa retraite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé en huitièmes de finale du tournoi de Madrid mardi, Rafael Nadal a connu une grande semaine pour la dernière fois de sa carrière sur ses terres. Le Majorquin a eu le droit à une belle célébration après sa défaite face à Jiri Lehecka et on a senti qu'il n'avait pas tout à fait fini. Attendu du côté de Rome la semaine prochaine mais aussi à Roland-Garros à la fin du mois, il pourrait même aller jusqu'à la toute fin de la saison d'après ses déclarations.

Rafael Nadal dispute la dernière saison de sa carrière et pour la première fois, il l'a vraiment officialisé. En déclarant qu'il disputait pour la dernière fois le tournoi de Madrid cette semaine, il a vécu un premier au revoir à son public et au tennis. Le Majorquin a peut-être dévoilé une partie de ses plans pour le reste de la saison 2024 qui s'annonce déjà exceptionnelle puisque cette semaine l'a convaincu qu'il peut aller plus loin.

Nadal à la Coupe Davis ?

Il y a quelques jours, la Laver Cup a dévoilé que Rafael Nadal avait reçu une invitation pour la prochaine édition qui aura lieu à Berlin mi-septembre. A l'image de Roger Federer en 2022, on peut penser que l'Espagnol mettra fin à sa carrière à l'occasion de ce grand événement. Mais il pourrait aller plus loin : dans son discours à Madrid, il parle de Coupe Davis. « Je ne sais pas si c'est la dernière fois que je joue en Espagne, je ne sais pas s'il pourrait y avoir une autre option, c'est quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé, même si c'est probable. Il y a une Coupe Davis à venir, qui peut être exclue dans un pourcentage très élevé de mon calendrier, mais pas à 100 %, on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'avenir. Si c'était la dernière fois que je jouais dans mon pays, c'était un excellent souvenir » a-t-il déclaré.

Tennis : Avant Roland-Garros, Djokovic annonce un coup de théâtre https://t.co/KprJBF0VBC pic.twitter.com/Yzkn9liVg3 — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Retour en grande forme

Incapable de se prononcer il y a encore peu de temps, Rafael Nadal a connu une belle semaine à Madrid et il s'est complètement relancé dans la course pour Roland-Garros. Même si sa décision n'est pas définitive, il retrouvera un terrain encore plus favorable la semaine prochaine à Rome. « Je vais essayer de jouer à Rome, un autre tournoi très spécial dans ma carrière. Je crois que j’en ai gagné 10 ? Oui, 10, c’est ça. J’y ai vécu beaucoup d’émotions. Je rêvais de jouer encore une fois tous ces tournois où j’ai eu du succès. Rome est l’un de ces tournois que j’ai beaucoup appréciés » poursuit-il.

Saison presque pleine ?

De retour sur le circuit depuis peu, Rafael Nadal semble être en mesure de pouvoir décrocher quelques victoires en enchaînant les matches. Vainqueur face au 11ème mondial à Madrid, le Majorquin voudrait bien dire adieu au tennis de la plus belle des manières en disputant le plus de grands tournois possibles. En évoquant la Laver Cup, on peut penser que le Majorquin voudra bien disputer au moins les Jeux olympiques et peut-être l'US Open cet été.