Mercato : Longoria retourne sa veste, l’été s’annonce chaud à l’OM

Gardien de but titulaire apprécié en interne et au sein du vestiaire, Pau Lopez verrait ses jours à l’OM être comptés. Le président Pablo Longoria, qui aurait pourtant réfléchi à l’idée de prolonger le contrat de Lopez, ferait la planification de son remplacement dans les buts marseillais la saison prochaine.

Pau Lopez a occasionnellement fait débat à l’OM cette saison. Et pour cause d’une dépression qu’il a lui-même reconnu au cours d’un entretien poignant avec Canal+, ses performances en ont pâti dans les buts de l’Olympique de Marseille. De quoi remettre en cause son avenir au sein du club phocéen ?

Longoria a songé à prolonger le contrat de Lopez

C’est en effet ce que L’Équipe avance ces dernières heures. Le quotidien sportif dévoile que ladite déprime de Pau Lopez lui aurait coûté une potentielle prolongation de contrat en fin de saison dernière. Et à présent, c’est la suite des opérations à court terme qui semble être totalement relancée !

Un nouveau gardien titulaire à l’OM cet été ?