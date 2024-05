«Une offre incroyable», feu vert du PSG pour ce transfert ?

Thibault Morlain

A l’approche du mercato estival, l’une des interrogations au PSG est de savoir de quoi sera fait l’avenir de Xavi Simons. Aujourd’hui prêté au RB Leipzig, le Néerlandais est censé revenir, mais voilà qu’il pourrait à nouveau repartir en prêt, que ce soit au sein du club allemand ou dans une autre formation. Mais quid également d’une possible vente de Xavi Simons du PSG ? Il ne faudrait pas exclure ce scénario 100%.

Une fois racheté par le PSG l’été dernier, Xavi Simons a immédiatement été envoyé en prêt au RB Leipzig. En Allemagne, le Néerlandais brille cette saison et ses performances sont désormais à l’origine de certaines interrogations à propos de son avenir. Leipzig a répété à de multiples reprises son envie de conserver Xavi Simons la saison prochaine, mais le PSG pourrait également le faire revenir dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. L’avenir du milieu offensif fait ains l’objet de nombreuses rumeurs en ce moment.

« Xavi Simons et le PSG vont décider de la prochaine étape ensemble »

A l’occasion de sa chronique pour CaughtOffside , Ben Jacobs a fait le point sur l’avenir de Xavi Simons. Et à ses yeux, deux options se dégageraient avant tout concernant l’actuel joueur du PSG prêté au RB Leipzig : « Xavi Simons et le PSG vont décider de la prochaine étape ensemble. Les deux principales options considérées par le PSG sont : renvoyer Xavi Simons à Leipzig ou le rapatrier à Paris cet été. Leipzig est ouvert pour un nouveau prêt et renvoyer Simons là-bas aider le PSG face à quelques complications à court terme ».

« Pas totalement impossible si une offre incroyable est proposée »