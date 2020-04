Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc revient sur l’annulation de Grand Prix de Monaco !

Publié le 18 avril 2020 à 23h35 par H.G.

Victime de la pandémie du Covid-19 et du début de saison de Formule 1 retardé, le Grand Prix de Monaco a été la deuxième course annulée cette année. Un épisode qui a particulièrement marqué Charles Leclerc, natif de Monte-Carlo.

Alors que le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 était prévu le 15 mars dernier à l’occasion du Grand Prix d’Australie, celui-ci a été annulé en raison de l’expansion à grande vitesse de la pandémie du Covid-19. Désormais, en raison de la situation sanitaire des plus délicates, le début du championnat du monde devrait avoir lieu, vraisemblablement à huis clos, le dimanche 5 juillet à l’occasion du Grand Prix d’Autriche, la tenue du Grand Prix de France prévu le 28 juin étant pour l’heure des plus incertaines. Ainsi, depuis le 15 janvier, sept courses ont été reportées à des dates ultérieures, tandis que l’édition 2020 du Grand Prix de Monaco qui devait se tenir le 24 mai a été purement et simplement annulée. Une décision difficile pour Charles Leclerc, lui qui est originaire de Monte Carlo et qui aurait aimé avoir l’occasion de s’illustrer au volant de sa Ferrari à domicile. Invité à s’exprimer sur le sujet, le pilote de 22 ans a malgré tout confessé qu’il comprenait pleinement les motifs ayant conduit à ce choix des organisateurs de la course monégasque.

« La bonne décision a été prise selon moi »